США ценят участие РК в борьбе за демократию

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В 2021 году, когда состоялся первый Саммит за демократию, президент США Джо Байден сказал, что «демократии нужны чемпионы во всём мире». В этом году РК выступила в качестве одного из этих «чемпионов», организовав третий Саммит за демократию. Об этом заявила 13 марта старший директор по вопросам демократии и прав человека Совета национальной безопасности Белого дома Келли Разук. Есть реальная ценность в том, что именно РК принимает саммит, который объединяет правительства, лидеров гражданского общества и неправительственные организации со всего мира. Предстоящий саммит – это «место, где можно поговорить о позитивном видении демократии и поделиться передовым опытом в области продвижения демократии и прав человека во всём мире»,- добавила Келли Разук. Она напомнила, что саммит проходит в «критический момент», поскольку в сорока странах, включая США, в этом году проходят национальные выборы. В этой связи 2024 год может стать «одним из самых важных годов выборов в истории».