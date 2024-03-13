РК и США обсуждают расходы на совместную оборону

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Переговоры между РК и США о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове проходят нормально. Стороны стремятся к их скорейшему завершению, но не ставят перед собой цель сделать это до президентских выборов в США в ноябре. Об этом сообщил 13 марта представитель Белого дома, отметив, что пока трудно сказать, когда переговоры будут завершены. Нынешнее соглашение, заключённое в 2021 году, действует до конца 2025 года. Начало переговоров почти за два года до истечения срока действия соглашения ряд экспертов связывают с желанием Сеула завершить их до президентских выборов в США. У Дональда Трампа велики шансы вернуться в Белый дом, а в период своего предыдущего президентского срока он требовал увеличить южнокорейскую долю расходов в пять раз. В настоящее время она составляет 1 млрд 30 млн долларов в год. Однако представители правительства РК уверяют, что время начала переговоров не имеет отношения к президентским выборам в США.