Восстановление экономики РК происходит неравномерно

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Экономика в целом, производственная и экспортная отрасли РК восстанавливаются неравномерно на фоне слабого потребления и сокращения инвестиций. Об этом говорится в опубликованной 15 марта «Зелёной книге», ежемесячном отчёте об экономической ситуации в стране. Февраль сталь стал пятым подряд месяцем роста экспорта после годичного спада. Промышленное производство растёт три месяца подряд. В январе оно повысилось на 7,3% в годовом исчислении, а производство полупроводников увеличилось на 44,1%. Розничные продажи повысились в январе на 0,8% в месячном исчислении, но сократились на 3,4% в годовом исчислении. Инвестиции в производственные мощности сократились на 5,6%, а строительные заказы на 53,6% в годовом исчислении, что является самым большим снижением за более чем 13 лет. Ускорение темпов восстановления экономики сдерживают геополитические риски и опасения по поводу сбоев в цепочках поставок. Приоритетом экономической политики на ближайшее время будет снижение инфляции и стимулирование внутреннего спроса,- говорится в «Зелёной книге».