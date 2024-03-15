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В мире

МАГАТЭ: Сброс воды с АЭС «Фукусима» не наносит вреда экологии

Write: 2024-03-15 13:28:36Update: 2024-03-15 13:35:05

МАГАТЭ: Сброс воды с АЭС «Фукусима» не наносит вреда экологии

Photo : YONHAP News

Сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» не наносит вреда экологии. Об этом заявил 14 марта на пресс-конференции в Токио генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он напомнил, что в море было сброшено 30 тысяч тонн воды, но концентрация трития держится на очень низком уровне. Говоря о результатах встречи с рыбаками Гросси отметил, что, в отличие от прошлого года, когда местные жители выражали обеспокоенность, теперь отношение к сбросу изменилось в положительную сторону. Глава МАГАТЭ прибыл с визитом в Токио 12 марта. Встретившись с жителями префектуры Фукусима, он осмотрел оборудование, используемое для сброса радиоактивной воды. Процесс сброса проходит без каких-либо проблем, а МАГАТЭ осуществляет прозрачный контроль за сбросом,- отметил Гросси. В некоторых кругах высказываются опасения по поводу того, что процесс сброса займёт десятки лет. Глава МАГАТЭ отметил, что такая продолжительность связана с вопросами безопасности. 
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