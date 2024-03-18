РК обсуждает активизацию торговли со странами Африки

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20 марта представитель РК на торговых переговорах Чон Ин Гё встретился в Сеуле с послами Марокко, Танзании и Кении, чтобы обсудить вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества в рамках соглашений об экономическом партнёрстве (ЕРА). Данные соглашения предусматривают создание взаимовыгодной системы торговли со странами-партнёрами, выходя за рамки простого открытия рынка. РК заинтересована в сотрудничестве с африканскими странами, учитывая их потенциал роста, наличие ключевых минеральных ресурсов и большую численность населения. Особый интерес вызывает Марокко из-за её геополитического положения на стыке Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Танзания и Кения имеют большие запасы природных ресурсов, активно продвигая политику «зелёной» энергетики. Участники встречи согласились с тем, что предстоящий в июне этого года саммит Корея-Африка даст новый импульс развитию сотрудничества.