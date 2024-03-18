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В РК растёт число межнациональных браков

Write: 2024-03-20 13:43:16Update: 2024-03-20 14:34:50

В РК растёт число межнациональных браков

Photo : Getty Images Bank

По данным национального статистического управления, опубликованным 20 марта, в прошлом году в РК было зарегистрировано 20 тысяч межнациональных браков. Это на 18,3% больше, чем в предыдущем году. Доля таких браков составила 10,2% всех браков зарегистрированных в прошлом году в стране, что на 1,5% больше показателя 2022 года. 33,5% всех иностранных жён составили гражданки Вьетнама. За ними следуют гражданки Китая и Таиланда. Среди мужей-иностранцев на первом месте граждане США – 27,7%, далее следуют граждане Китая и Вьетнама. Вьетнамки во многих случаях выходят замуж за южнокорейских граждан, после получения гражданства разводятся и выходят замуж за граждан Вьетнама. В 2022 году 86,7% браков между гражданками РК и мужчинами из Вьетнама заключены с натурализованными вьетнамками. В прошлом году среди межнациональных пар зарегистрированы 6 тысяч разводов, что на 5,1% больше, чем в 2022 году.
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