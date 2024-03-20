Президент РК призвал усилить борьбу с дезинформацией

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Демократические страны, разделяющие универсальные ценности, должны объединиться в борьбе с дезинформацией. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 20 марта на сессии лидеров в рамках Третьего саммита за демократию. Она прошла в формате видеоконференции. Он назвал текущий год «годом супервыборов», когда в тех или иных выборах примет участие треть населения мира, включая жителей РК и США. «Наша обязанность защищать основы демократии посредством честных выборов сейчас важнее, чем когда-либо»,- отметил Юн Сок Ёль. Демократические страны должны совместно подготовить законы для борьбы с дезинформацией, в том числе, когда иностранные агенты пытаются повлиять на выборы в другой стране. «Если дезинформацию невозможно остановить, мы должны проводить мощную и систематическую контрпропаганду»,- подчеркнул южнокорейский лидер. «В наше время демократия значительно расширила свободу личности и права человека. Она стала основой глобального мира и процветания»,- добавил Юн Сок Ёль. Он призвал лидеров всех стран «бережно относиться к великому наследию, называемому демократией, и передавать его будущим поколениям».