Пол ЛаКамера: Численность контингента США в РК нужно сохранить

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С целью защиты РК от внешней угрозы США должны сохранить численность своего воинского контингента на Корейском полуострове на нынешнем уровне 28.500 человек. Об этом говорится в письменном заявлении командующего вооружёнными силами США в РК генерала Пола ЛаКамеры, направленном в Комитет по вооружённым силам Палаты представителей Конгресса США. Он призвал конгрессменов чётко осознать, что Северная Корея представляет прямую угрозу не только для РК, но и для США. Дональд Трамп, у которого есть реальная возможность вновь стать президентом США, в свой первый президентский срок рассматривал вопрос о сокращении американского контингента в РК. Недавно Кристофер Миллер, занимавший должность министра обороны при администрации Дональда Трампа, заявил, что настало время для «честного разговора» о необходимости сохранения американского контингента в РК в нынешних масштабах. Хотя Миллер отметил, что это его личное мнение, он является потенциальным кандидатом на пост главы Пентагона в случае победы Трампа.