В результате аварии танкера 8 человек погибли, 2 пропали без вести

Photo : YONHAP News

Восемь человек погибли, двое пропали без вести в результате аварии южнокорейского танкера у берегов Японии. 20 марта около 7 часов утра танкер KEOYOUNG SUN, на борту которого находились 980 тонн акриловой кислоты, подал сигнал бедствия, сообщив, что судно, стоявшее на якоре, быстро кренится. Инцидент произошёл вблизи порта Симоносеки префектуры Ямагути на юге острова Хонсю. Судно, направлявшееся из порта Химэдзи префектуры Хёго в южнокорейский порт Ульсан, зашло в бухту из-за сильного ветра и высоких волн. Береговая охрана Японии немедленно приступила к спасению экипажа численностью 11 человек, в числе которых двое южнокорейцев, восемь индонезийцев и один китаец. Девять человек удалось спасти, но восемь из них умерли в больнице. Состояние одного из членов экипажа, гражданина Индонезии, оценивается врачами как стабильное. Утечки вредных веществ не обнаружено, поиски двух человек, пропавших без вести, продолжаются.