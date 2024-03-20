С 25 марта начнётся приостановка действия лицензий бастующих врачей

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С 25 марта министерство здравоохранения и социального обеспечения начнёт приостановку лицензий на медицинскую деятельность бастующих врачей-интернов. Они выступают против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы. Между тем, 20 марта 2 тысячи дополнительных мест для абитуриентов распределены по университетам в регионах страны. Предварительные уведомления о приостановке действия лицензий разосланы пяти тысячам бастующих. Если до 25 марта они не дадут ответ о прекращении забастовки и не выйдут на работу, им будут направлены официальные уведомления,- заявил 21 марта заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су. Он в очередной раз призвал врачей-интернов вернуться на работу «не только ради пациентов, но и ради коллег, которые вынуждены работать вместо бастующих». В забастовке участвуют более 90% из 13 тысяч врачей-интернов по всей стране. Из-за этого порядка ста многопрофильных больниц не работают в нормальном режиме.