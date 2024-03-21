Gallup Korea: 51% жителей РК прогнозируют победу оппозиции на выборах

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51% южнокорейцев считают, что по итогам парламентских выборов 10 апреля большинство мест в Национальном собрании получит Демократическая партия Тобуро. 36% предсказывают победу правящей партии Сила народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1.001 взрослого жителя страны, проведённого с 19 по 21 марта агентством Gallup Korea. 34% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 58% дают отрицательную оценку его деятельности. Положительная оценка снизилась на 2% по сравнению с предыдущей неделей, отрицательная выросла на 1%. Положительная оценка снижается вторую неделю подряд, что можно объяснить сложной экономической ситуацией. Рейтинг правящей партии Сила народа снизился на 3%, составив 34%, а у крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро он вырос на 1%, составив 33%. Не поддерживают ни одну политическую партию 18% опрошенных. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.