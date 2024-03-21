Правительство поддержит бизнес в выходе на зарубежные рынки

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22 марта министерство малого, среднего и венчурного бизнеса, министерство иностранных дел и Корейская федерация малого и среднего бизнеса подписали рабочее соглашение об оказании поддержки малым и средним компаниям в выходе на зарубежные рынки. Стороны договорились работать в этом направлении, способствуя обмену данными о ситуации на зарубежных рынках и организуя семинары. Кроме того, была проведена встреча с представителями деловых кругов, посвящённая ознакомлению с трудностями, возникающими при экспорте. Обсуждались вопросы, касающиеся работы отделений поддержки бизнеса при посольствах в крупных странах, активизации выхода отечественных компаний на местные рынки и упрощения процедуры выдачи рабочих виз. Как отметил резидент Корейской федерации малого и среднего бизнеса Ким Ги Мун, в последнее время малый и средний бизнес переживает сложные времена, поэтому он нуждается в активной поддержке.