Минздрав РК проведёт переговоры с бастующими интернами

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Министерство здравоохранения и социального обеспечения в кратчайшие сроки проведёт переговоры с представителями бастующих врачей- интернов. Об этом заявил 25 марта министр Чо Гю Хон. Заявление прозвучало на следующий день после того, как президент страны Юн Сок Ёль призвал проявлять «гибкость» при реализации решения правительства приостановить действие лицензий бастующих врачей и искать возможность диалога с бастующими. С 20 февраля более 90% из 13 тысяч врачей-интернов не выходят работу, выступая против решения правительства увеличить приём в медицинские вузы. Это нарушило работу медицинских учреждений. Корейская медицинская ассоциация дала понять, что её представители готовы к «конструктивным» переговорам с правительством. Чо Гю Хон приветствовал эту готовность, одновременно подтвердив, что правительство будет продолжать реформу здравоохранения, часть которой – увеличение приёма в медицинские вузы. javascript:;