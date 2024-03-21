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Политика

Realmeter: Рейтинг президента РК снизился до 36,5%

Write: 2024-03-25 11:47:36Update: 2024-03-25 12:59:07

Realmeter: Рейтинг президента РК снизился до 36,5%

Photo : YONHAP News

36,5% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 60,1% дают отрицательную оценку его деятельности. Таковы результаты опроса 2.509 взрослых жителей страны, проведённого с 18 по 22 марта агентством Realmeter. Положительная оценка сократилась на 2,1%, а отрицательная выросла на 1,7%. Погрешность при обработке данных может составить ±2,0% при уровне достоверности 95%. По результатам отдельного опроса 1.004 взрослых жителей страны, проведённого 21-22 марта, рейтинг правящей партии Сила народа сократился на 0,8%, составив 37,1%. Поддержка крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро выросла на 2% до 42,8%. Среди новых политических партий лидирует Партия новых реформ, возглавляемая бывшим лидером партии Сила народа Ли Чжун Соком. Её поддержали 3,8% опрошенных.  5% опрошенных не поддерживают ни одну партию. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. 
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