Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

27 марта начнётся голосование на парламентских выборах за рубежом

Write: 2024-03-26 11:43:42Update: 2024-03-26 11:45:31

27 марта начнётся голосование на парламентских выборах за рубежом

Photo : YONHAP News

С 27 марта по 1 апреля состоится голосование на выборах в Национальное собрание РК 22-го созыва, в котором примут участие избиратели, проживающие за рубежом. По данным Центризбиркома, для их проведения организованы 220 избирательных участках в 115 странах. Они будут открыты с 8:00 до 17:00 по местному времени. Для участия в голосовании зарегистрировались 147.989 избирателей, проживающих за рубежом. Это на 34,6% меньше по сравнению с президентскими выборами в 2022 году, и на 14% меньше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2020 году. Заполненные бюллетени доставят в РК дипломатической почтой и распределят по окружным избирательным комиссиям. Они будут обработаны после окончания голосования 10 апреля вместе с бюллетенями, заполненными на избирательных участках внутри страны. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >