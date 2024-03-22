27 марта начнётся голосование на парламентских выборах за рубежом

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С 27 марта по 1 апреля состоится голосование на выборах в Национальное собрание РК 22-го созыва, в котором примут участие избиратели, проживающие за рубежом. По данным Центризбиркома, для их проведения организованы 220 избирательных участках в 115 странах. Они будут открыты с 8:00 до 17:00 по местному времени. Для участия в голосовании зарегистрировались 147.989 избирателей, проживающих за рубежом. Это на 34,6% меньше по сравнению с президентскими выборами в 2022 году, и на 14% меньше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2020 году. Заполненные бюллетени доставят в РК дипломатической почтой и распределят по окружным избирательным комиссиям. Они будут обработаны после окончания голосования 10 апреля вместе с бюллетенями, заполненными на избирательных участках внутри страны.