В апреле РК запустит второй разведывательный спутник

Photo : YONHAP News

В начале апреля в РК планируется запустить второй военный разведывательный спутник. Об этом сообщил 25 марта представитель министерства обороны полковник Чон Ха Гю, отметив, что конкретные сроки запуска в настоящее время обсуждаются. Первый спутник был запущен первого декабря прошлого года с базы космических сил США в Калифорнии с помощью американской ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Ожидается, что в июне-июле он начнёт наблюдение за важными объектами на территории Северной Кореи. Второй спутник оснащён высокопроизводительным радаром с синтетической апертурой. Он позволяет осуществлять наблюдение вне зависимости от погодных условий. Всего к 2025 году министерство обороны планирует вывести на орбиту пять разведывательных спутников, которые обеспечат наблюдение за объектами в Северной Корее с периодичностью в два часа.