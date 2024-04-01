Realmeter: Поддержка оппозиции растёт, правящей партии снижается

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В преддверии парламентских выборов, назначенных на 10 апреля, растёт поддержка оппозиции, а поддержка правящей партии сокращается. По результатам опроса 1.001 взрослого жителя страны, проведённого 28-29 марта агентством Realmeter, рейтинг правящей партии Сила народа сократился составляет 35,4%. Он сократился на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей. Поддержка крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро выросла за тот же период на 0,3%, составив 43,1%. Среди новых политических партий лидирует Партия новых реформ, возглавляемая бывшим лидером партии Сила народа Ли Чжун Соком. Её поддержали 4,5% опрошенных. За ней следует Партия нового будущего бывшего премьер-министра Ли Нак Ёна – 3,6%. 4% опрошенных не поддерживают ни одну партию. Это на 1% меньше, чем по результатам предыдущего опроса. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Что касается нынешнего президента страны Юн Сок Ёля, то его работой довольны 36,3% участников отдельного пороса, проведённого с 18 по 22 марта. Положительная оценка снизилась на 0,2%, в то время как отрицательная выросла на 0,6%, составив 60,7%. Рейтинг главы государства снижается с конца февраля. Погрешность при обработке данных может составить ±2,0% при уровне достоверности 95%.