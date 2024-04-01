Правительство призвало врачей найти разумное решение конфликта

Photo : YONHAP News

Правительство РК призывает врачей-интернов, принимающих участие в массовой забастовке против увеличения приёма в медицинские вузы, предложить разумное решение конфликта. Выступая 2 апреля на брифинге, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Чон Бён Ван призвал врачей предложить единый план с подробным описанием предлагаемых реформ и связанных с ними инвестиционных приоритетов. Он особо подчеркнул, что правительство готово к переговорам. Выполнить требование бастующих об отмене плана увеличения приёма без научно обоснованных объяснений будет проблематично,- добавил замминистра. Он в очередной раз призвал бастующих вернуться на рабочие места и защищать жизни пациентов. Накануне президент страны Юн Сок Ёль заявил, что правительство открыто для обсуждения «разумной альтернативы» медицинской реформе, предложенной правительством. При этом бастующие должны выдвинуть предложение, имеющее чёткую научную основу, а не предпринимать необдуманные коллективные действия.