Большинство избирателей готовы поддержать на выборах оппозицию

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Если бы парламентские выборы были завтра, то за кандидатов от оппозиционной Демократической партии Тобуро проголосовали бы 41% избирателей. За правящую партию Сила народа готовы отдать голоса 30% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи южнокорейцев старше 18 лет, проведённого 30-31 марта информационным агентством Ёнхап. Разрыв в уровнях поддержки, составляющий 11%, превышает пределы погрешности ±3,1% при уровне достоверности 95%. По сравнению с результатами опроса, проведённого 2-3 марта, поддержка партии Сила народа сократилась на 3%, а партии Тобуро увеличилась на 15%. За партию новых реформ готовы проголосовать 3%, а за партию нового будущего – 1% избирателей. 20% опрошенных пока не приняли никакого решения, 3% не поддерживают ни одну политическую партию. На вопрос о желаемом составе Национального собрания 41% респондентов ответили, что в качестве партии большинства предпочитают Демократическую партию Тобуро, а 32% отдали предпочтение партии Сила народа. Отвечая на вопрос, какая партия получит большинство в составе парламента, независимо от их предпочтений, 54% опрошенных назвали Демократическую партию Тобуро, а 32 % - партию Сила народа.