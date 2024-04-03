США подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова

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Президент США Джо Байден подтвердил «неизменную приверженность» Вашингтона полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщили в Белом доме, комментируя телефонный разговор президента США с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшийся 2 апреля. Глава Белого дома напомнил о «растущей обеспокоенности» по поводу ракетной активности Пхеньяна, а также его экономического, военного и технологического партнёрства с Москвой. Одновременно он подтвердил готовность к контактам с Северной Кореей и решимость предпринять шаги для предотвращения дальнейших провокаций со стороны Пхеньяна. Джо Байден подчеркнул «важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также свободы судоходства в Южно-Китайском море», одновременно выразив обеспокоенность по поводу поддержки Китаем российской оборонно-промышленной отрасли. Джо Байден и Си Цзиньпин приветствовали продолжающиеся усилия по поддержанию двусторонних каналов связи,- сообщили в Белом доме.