В РК отметили 76-ю годовщину событий на Чечжудо

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Обязанность государства - отдать дань уважения невинным жертвам и облегчить страдания их семей. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая на церемонии по случаю 76-й годовщины демократического восстания на острове Чечжудо. Она состоялась 3 апреля в Парке Мира в городе Чечжу. Предпосылкой к восстанию жителей острова стал трагический инцидент, произошедший 1 марта 1948 года, когда во время уличной демонстрации по случаю годовщины Первомартовского движения от удара копытом полицейского коня погиб ребёнок. В результате начались столкновения с полицией, которые развернулись в полную силу 3 апреля. Мирные антиправительственные выступления продолжались до 21 сентября 1954 года. Тогдашнее правительство представило их как коммунистический бунт, в результате подавления которого погибли до 14 тысяч человек, и не менее 2,5 тысяч человек были арестованы. Как отметил Хан Док Су, в начале этого года была подготовлена законодательная платформа для корректного установления семейных связей участников тех событий. До этого момента многие члены семей жертв трагедии не могли в полной мере воспользоваться положенными правами и льготами из-за отсутствия данных о семейных связях.