РК примет участие в 61-й Болонской ярмарке детской книги

Южнокорейские книгоиздатели примут участие в 61-й Болонской ярмарке детской книги, которая пройдёт с 8 по 11 апреля в итальянском городе Болонье. Как сообщили в министерстве культуры, спорта и туризма РК, Корейскому институту содействия развитию издательской отрасли выделены 300 млн вон (220 тыс. долларов) на организацию трёх южнокорейских павильонов, презентации писателей и проведения деловых переговоров. В павильоне презентации писателей будет представлена информация о 15 ведущих южнокорейских детских писателях, и посетители увидят 67 их новых произведений. В павильоне ведения деловых переговоров посетители смогут познакомиться с писательницей Ли Гым И, одним из лауреатов Премии имени Ганса Христиана Андерсена, и также с Чхве Ён Чжу и Со Хён - лауреатами итальянской литературной премии 'La fiera del libro per ragazzi'.