Президент РК обещает «уважать» мнение врачей-интернов

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Президент РК Юн Сок Ёль обещал «уважать» мнение врачей-интернов относительно медицинской реформы, включая увеличение набора абитуриентов в медицинские вузы. 4 апреля он встретился с председателем комитета по чрезвычайным ситуациям Корейской ассоциации интернов Пак Таном. Это была первая встреча с одним из руководителей медицинского сообщества после того, как 20 февраля врачи-интерны покинули свои рабочие места в знак протеста против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы на две тысячи человек в год. Как сообщили в администрации президента, Юн Сок Ёль «внимательно выслушал мнение Пак Тана относительно проблем нынешней медицинской системы», обменявшись с ним мнениями о том, как повысить качество лечения и улучшить условия работы врачей. Ранее на этой неделе в администрации президента заявили о готовности к переговорам с бастующими врачами. Между тем, перспективы прекращения противостояния остаются неопределёнными, поскольку правительство не намерено отказываться от плана увеличения приёма в медицинские вузы. Более того, дополнительные места для абитуриентов уже распределены по университетам.