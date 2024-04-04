Правительство готово обсудить с медиками спорные вопросы

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Правительство только приступает к реальному диалогу с медицинским сообществом, будучи готово прислушаться не только к врачам-интернам и ординаторам, но к и другим работникам медицинской сферы. Об этом заявил 5 апреля на правительственном совещании премьер-министр РК Хан Док Су. Глава правительства признал наличие реальных проблем в системе подготовки медицинских работников, отметив необходимость улучшения условий их обучения и прохождения стажировок. С помощью медицинской реформы правительство намерено изменить условия работы медицинских работников, в том числе, расширив финансовую поддержку интернов. Выступая на том же совещании, замминистра здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су отметил, что правительство готово проявить гибкость при проведении медицинской реформы, оставив неизменными её основные принципы. Он в очередной раз призвал врачей-интернов прекратить забастовку и начать переговоры с правительством.