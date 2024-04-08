Юн Сок Ёль: Медицинская реформа должна быть для всех

Медицинская реформа не должна проводиться в ущерб интересам общества или медицинской общественности. Она должна удовлетворять интересам обеих сторон, то есть, фактически всего общества. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, посещая 9 апреля кардиологический центр в Пучхоне провинции Кёнгидо. Это было четвёртое по счёту посещение главой государства медицинского учреждения в период забастовки врачей-интернов. «Медицинская реформа должна быть для всех и не принуждать к жертвам ни население, ни медицинских работников. Люди счастливы, когда медицинский персонал просто выполняет свою работу»,- сказал президент. Он напомнил о необходимости дополнительной государственной поддержки врачей, чтобы они получали заслуженную зарплату. Именно это и составляет «справедливую медицинскую систему». Эффективной реформы системы здравоохранения можно добиться лишь в том случае, если врачи и медсёстры соберутся вместе для дискуссий,- отметил глава государства. Около 12 тысяч врачей-интернов по всей стране не выходят на работу с 20 февраля в знак протеста против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы на 2 тысячи человек.