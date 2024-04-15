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Политика

Экспорт в сфере ICT увеличился в марте на 19,4%

Write: 2024-04-15 12:01:51Update: 2024-04-15 12:15:43

Экспорт в сфере ICT увеличился в марте на 19,4%

Photo : YONHAP News

Экспорт продукции южнокорейского сектора информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в марте 18 млрд 820 млн долларов, увеличившись на 19,4% в годовом исчислении. Рост экспорта данной продукции фиксируется пять месяцев подряд, благодаря росту спроса на полупроводники. Их экспорт вырос в марте на 33,9%, составив 11 млрд 690 млн долларов. Выросли зарубежные поставки дисплеев, компьютеров и периферийных устройств, а также мобильных телефонов. При этом  экспорт коммуникационного оборудования сократился на 7,1%.  Совокупные поставки в Китай и Гонконг выросли на 32,5%, во Вьетнам на 6,7%, в США на 22,8%, в Евросоюз на 10,5%. Одновременно поставки в Японию сократились на 25%. Импорт продукции ICT составил в марте 11 млрд 710 млн долларов, сократившись на 1,2% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса в данном секторе составил 7 млрд 110 млн долларов.
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