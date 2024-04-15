Министры финансов РК, США и Японии встретятся 17 апреля

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17 апреля в Вашингтоне состоится первая встреча министров финансов РК, США и Японии. Как сообщили в министерстве планирования и финансов РК, вице-премьер, глава ведомства Чхве Сан Мок отправляется в США для участия в мероприятии, договорённость о проведении которого достигнута в ходе южнокорейско-американо-японского саммита в Кэмп-Дэвиде в августе прошлого года. Его участники договорились проводить встречи министров финансов на постоянной основе. Ожидается, что Чхве Сан Мок обсудит со своими коллегами из США и Японии - Джанет Йеллен и Суничи Судзуки - вопросы активизации трёхсторонних связей в ответ на сбои в глобальных цепочках поставок, растущую политическую нестабильность на мировой арене и неопределённость в денежно-кредитной политике ведущих экономик мира в условиях высокой инфляции. Кроме того, Чхве Сан Мок примет участие в серии ежегодных совещаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, а также в собраниях финансовых руководителей и глав центральных банков стран «Большой двадцатки», которые пройдут в Вашингтоне.