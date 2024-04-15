ВС РК способны ответить на возможное нападение Севера

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Нападение Ирана на Израиль усилило обеспокоенность по поводу способности южнокорейских вооружённых сил противостоять возможному ракетному и артиллерийскому обстрелу со стороны Северной Кореи. Между тем, РК и США обладают возможностями обнаруживать и перехватывать средства нападения, в том числе, баллистические ракеты. Об этом заявил 16 апреля на брифинге представитель министерства обороны РК Чон Ха Гю. Вооружённые силы используют отечественные зенитно-ракетные комплексы Cheongung-II и американские системы Patriot для уничтожения ракет, летящих на малой высоте. Американские военные, дислоцированные в стране, используют противоракетные комплексы THAAD для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника. Предприятия военно-промышленного комплекса прилагают усилия для дальнейшего укрепления противоракетной обороны,- добавил Чон Ха Гю.