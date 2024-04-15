Пхеньян заменил «День Солнца» на «апрельский праздник»

Северная Корея, скорее всего, изменила официальное название Дня рождения покойного основателя страны Ким Ир Сена, который отмечается 15 апреля, с «Дня Солнца» на «апрельский праздник». С 1997 года День рождения Ким Ир Сена отмечается как один из самых важных национальных праздников, но с 18 февраля этого года государственные СМИ Северной Кореи стали называть его «апрельским праздником» или «весенним праздником в апреле». 15 апреля упоминание о «Дне Солнца» появилось в главной газете страны «Нодон синмун», но только в одной статье. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, нынешний северокорейский лидер Ким Чон Ын, возможно, пытается сосредоточить культ личности на себе. Так, на партийном пленуме в конце прошлого года он отказался от многолетней политики стремления к объединению с Югом и определил межкорейские связи как отношения между «двумя государствами, враждебными друг другу».