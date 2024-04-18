РК укрепит систему реагирования на чрезвычайные ситуации

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РК усилит систему реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы минимизировать влияние эскалации напряжённости на Ближнем Востоке на экономику и финансовый рынок. Об этом заявил 18 апреля в ходе телеконференции вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, находящийся с визитом в США. Опасения по поводу дальнейшей эскалации напряжённости на Ближнем Востоке возросли, а неопределённость ещё больше усилилась. Поэтому необходимо проявлять особую бдительность и укреплять систему реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы предотвратить негативное влияние ближневосточного конфликта на южнокорейскую экономику,- отметил Чхве Сан Мок. Он пообещал «немедленно и решительно принять меры по устранению чрезмерной волатильности валютного рынка» с помощью создания резервного фонда. По данным министерства планирования и финансов, ближневосточный кризис пока не затронул напрямую энергетику, экспорт и импорт, цепочки поставок и логистику РК.