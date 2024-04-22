Администрацию президента РК возглавил Чон Чжин Сок

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Президент РК Юн Сок Ёль назначил новым главой своей администрации депутата от правящей партии Сила народа Чон Чжин Сока. Об этом было объявлено 22 апреля. Президент выразил надежду на то, что новый глава администрации будет выполнять свои обязанности, поддерживая открытый диалог не только с руководством, но также с кабинетом министров, правящей и оппозиционной партиями, СМИ и гражданским обществом. Данное назначение произошло через 11 дней после того, как предыдущий глава администрации Ли Гван Соп изъявил желание покинуть должность в связи с результатами недавних парламентских выборов. Между тем, Чон Чжин Сок имеет внушительный опыт в политике и обширные связи. В прошлом он занимал должности заместителя спикера Национального собрания, главного секретаря по политическим вопросам при администрации президента, главы фракции партии Сэнури, впоследствии изменившей название на Сила народа. Сам Чон Чжин Сок заявил, что считает своим долгом оказать всемерную поддержку президенту Юн Сок Ёлю и правительству в непростой ситуации значительного перевеса в парламенте депутатов от оппозиции.