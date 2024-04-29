КНДР заминировала межкорейские дороги в ДМЗ

Photo : YONHAP News

Северная Корея установила мины на межкорейских дорогах в демилитаризованной зоне. Как сообщил представитель министерства обороны РК, мины установлены на грунтовой дороге на участке ДМЗ в районе высоты Хвасальмори в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо в конце прошлого года. Дорога была проложена в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 года, чтобы соединить Юг и Север для проведения совместных поисков останков погибших во время Корейской войны. С конца прошлого года Север установил мины на всех дорогах между Югом и Севером, которые считались символами межкорейского примирения и сотрудничества. В январе были замечены северокорейские военные, устанавливающие мины на двух межкорейских дорогах - между пограничным южнокорейским городом Пхачжу и северокорейским городом Кэсоном и вдоль восточного побережья. В марте Северная Корея убрала осветительные фонари, установленные вдоль двух дорог. Эти шаги были предприняты после того, как лидер Северной Кореи Ким Чон Ын призвал отказаться от многолетней политики поиска объединения с РК и определил межкорейские отношения как отношения между «двумя государствами, враждебными друг другу».