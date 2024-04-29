Главы МИД и минобороны РК и Австралии встретятся в Мельбурне

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1 мая в Мельбурне пройдут переговоры министров иностранных дел и обороны РК и Австралии в формате «два плюс два». Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, глава МИД Чо Тхэ Ёль и министр обороны Син Вон Сик проведут переговоры со своими коллегами из Австралии Пенни Вонг и Ричардом Марлесом. По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция. Как отмечается в сообщении южнокорейского МИД, «переговоры помогут ещё больше укрепить всеобъемлющее стратегическое партнёрство с Австралией, ключевым партнёром РК в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Последняя встреча в формате «два плюс два» состоялась в Сеуле в сентябре 2021 года. Первоначально переговоры планировалось провести в октябре прошлого года, но из-за начала столкновения между Израилем и группировкой ХАМАС обе страны были вынуждены принять срочные меры по эвакуации своих граждан из региона. Переговоры в формате «два плюс два» РК проводит только с двумя странами – США и Австралией.