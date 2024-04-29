30 апреля две крупные больницы Сеула приостановили работу

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Два ведущих медицинских центра южнокорейской столицы - больница Сеульского государственного университета и больница Северанс – объявили 29 апреля о приостановке на один день амбулаторного приёма и плановых операций. Причиной стало то, что ведущие врачи объявили вторник дополнительным выходным днём из-за длительной забастовки врачей-интернов. Между тем, отделения неотложной помощи работают в обычном режиме, а пациенты, находящиеся в стационаре, получают необходимое лечение. Ведущие врачи Сеульской больницы Святой Марии и Медицинского центра Асан объявили дополнительным выходным днём пятницу. В этот день отменяются амбулаторный приём и плановые операции. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су пообещал направить в крупные больницы дополнительных военных врачей, чтобы не допустить сбоев в оказании медицинской помощи нуждающимся. Около 12 тысяч врачей-интернов не выходят на работу с 20 февраля в знак протеста против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы.