Президенты РК и Анголы договорились расширить сотрудничество

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РК и Ангола расширят экономическое сотрудничество, максимально используя сильные стороны двух стран – передовые технологии и природные ресурсы. Соответствующая договорённость достигнута в ходе переговоров президентов двух стран Юн Сок Ёля и Жоао Лоуренсу, состоявшихся 30 апреля в Сеуле. Открывая переговоры, южнокорейский лидер отметил, что Ангола обладает богатыми природными ресурсами и молодым населением, а РК - передовыми технологиями и опытом экономического развития. Он напомнил, что южнокорейские компании приняли участие в строительстве ключевых объектов в Анголе. В свою очередь, Жоао Лоуренсу отметил, что существуют различные области, в которых две страны могут успешно сотрудничать. В частности, Ангола планирует перенять южнокорейский опыт достижения быстрого экономического развития. По окончании саммита в присутствии лидеров двух стран были подписаны пять меморандумов о взаимопонимании по вопросам содействия торговле и инвестициям, здравоохранения, гуманитарных обменов и сотрудничества между правоохранительными органами.