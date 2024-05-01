СМИ КНДР не назвали Кубу среди стран, приславших поздравления

Photo : YONHAP News

Государственные СМИ Северной Кореи не упомянули Кубу в списке стран, которые отправили поздравительные послания по случаю 112-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Список опубликовали 1 мая агентство ЦТАК и главная газета страны «Нодон синмун». День рождения Ким Ир Сена отмечался 15 апреля. Между тем, президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее написал в своём аккаунте в социальной сети X, что посылает «тёплые поздравления» правящей партии Северной Кореи, правительству и её народу. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес также отметил день рождения покойного основателя КНДР, заявив в своём аккаунте в X, что «отношения дружбы, сотрудничества и взаимной поддержки между двумя странами носят исторический и неизменный характер». По мнению экспертов, Северная Корея могла намеренно не включить Кубу в список, выражая недовольство установлением дипломатических отношений между Гаваной и Сеулом в феврале этого года.