Парламентский комитет принял проект закона о трагедии в Итхэвоне

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2 мая постоянный парламентский комитет по государственному управлению и безопасности одобрил пересмотренный проект специального закона о расследовании трагедии в сеульском районе Итэвон. Накануне документ был согласован правящей и оппозиционными партиями. Он предусматривает создание специального комитета по расследованию причин давки, которая возникла в узком переулке и унесла жизни 159 человек на праздник Хэллоуин 29 октября 2022 года. 30 января нынешнего года президент РК Юн Сок Ёль наложил вето на предыдущий вариант законопроекта, который, по его мнению, предоставлял специальному комитету слишком большие полномочия. Теперь комитет не имеет права запрашивать ордера на обыск и арест, а его деятельность ограничена одним годом, но может быть продлена один раз на три месяца. В состав комитета войдут девять человек – по четыре представителя от правящей партии и оппозиции, а также председатель, рекомендованный спикером Национального собрания. Его кандидатура должна быть согласована в ходе консультаций политических сил. Законопроект должен быть утверждён комитетом по законодательству, после чего он будет поставлен на голосование на пленарном заседании Национального собрания.