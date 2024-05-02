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Культура

РК и Франция готовятся к Парижской Культурной Олимпиаде

Write: 2024-05-03 13:25:38Update: 2024-05-03 13:29:36

РК и Франция готовятся к Парижской Культурной Олимпиаде

Photo : KBS News

Министр культуры, спорта и туризма РК Ю Ин Чхон встретился 2 мая в Корейском культурном центре в Париже с куратором Парижской Культурной Олимпиады Домиником Эрвье. Министр напомнил, что РК начинает проект «Корейские сезоны-2024», нацеленный на знакомство французов с корейской культурой. В течение полугода 30 южнокорейских организаций будут проводить различные мероприятия по всей Франции. Доминик Эрвье отметил, что предстоящая Олимпиада впервые совмещает спортивную и культурную программы. Он выразил надежду на то, что каждая страна покажет богатство своих культуры и традиций. Парижская Культурная Олимпиада будет проходить перед Летними Олимпийскими Играми и Паралимпийскими Играми в период с 20 мая по 20 июля. Всего запланированы 2.300 различных проектов, доступ к 82% из которых будет бесплатным. Доминик Эрвье отметил, что корейская поп-культура очень популярна во Франции. 
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