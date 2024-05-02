Пхеньян призвал западные страны «смириться с реальностью»

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Группа экспертов ООН по санкциям против Северной Кореи «распространяла ложную информацию о народной республике и служила инструментом американской гегемонии». Как сообщило агентство ЦТАК, с таким заявлением выступил 5 мая постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. Все подобные группы, которые пытаются создать «враждебные силы», обречены на «самоуничтожение с течением времени». «Если США и их сателлиты не извлекут урока из нынешнего события и продолжат цепляться за анахроническую враждебную политику против КНДР, то они потерпят стратегическое поражение»,- подчеркнул Ким Сон. Он призвал западные страны «смириться с реальностью». Роспуск группы экспертов следует считать не «бедствием», а «наказанием истории»,- добавил он. Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что США работают совместно с Японией и РК над выработкой нового механизма контроля за санкциям в отношении Северной Кореи.