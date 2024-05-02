РК рассматривает желание Индонезии снизить долю расходов в проекте KF-21

Photo : YONHAP News

Южнокорейская сторона рассматривает желание Индонезии снизить её долю расходов в совместном проекте создания истребителя следующего поколения KF-21. Об этом сообщил 7 мая представитель Корейского агентства оборонного развития Чхве Гён Хван. Правительство примет решение по этому поводу в течение нескольких недель,- добавил он. В январе 2016 года Джакарта соглашалась оплатить примерно 20% общей стоимости проекта, составляющей 8 трлн 800 млрд вон (6,5 млрд долларов) в обмен на получение одного прототипа истребителя и передачу технологий, а также на производство 48 самолётов в Индонезии. Теперь она предлагает сократить свою долю на 2/3, взамен получив ограниченный доступ к технологиям. На данный момент Индонезия вложила в проект около 380 млрд вон (280 млн долларов). В случае принятия новых условий на южнокорейскую сторону ляжет дополнительная нагрузка. Кроме того, в настоящий момент проводится расследование утечки технологий через индонезийских специалистов, работающих в РК. Высказываются подозрения, что Индонезия уже получила нужные ей технологии, потому и требует сокращения расходов.