Спикеры парламентов стран MIKTA приняли заявление о мире

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Спикеры парламентов стран-членов MIKTA, организации, в состав которой входят Мексика, Индонезия, РК, Турция и Австралия, приняли заявление о совместных действиях по построению справедливого мира. Документ, принятый 7 мая в Мехико по итогам Десятой встречи спикеров парламентов, состоит из 22 пунктов. В нём, в частности, выражена «серьёзная обеспокоенность по поводу запусков Северной Кореей баллистических ракет, использования соответствующих технологий и незаконной торговли оружием». «Напряжённость на Корейском полуострове угрожает миру и стабильности в регионе и во всём мире»,- говорится в заявлении. Данный пункт был включён в документ по предложению РК. Отдельные пункты включены в итоговое заявление как «мнения спикеров парламентов отдельных государств-членов MIKTA», поскольку между участниками встречи имелись разногласия по поводу определения характера войны между Израилем и Палестиной, а также конфликта вокруг Украины.