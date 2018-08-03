موجة حرارة غير مسبوقة تجتاح كوريا :

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شهدت كوريا في اليومين السابقين موجة حرارة غير مسبوقة إذ ارتفعت درجة الحرارة وللمرة الأولى في التاريخ إلى ما يقارب 42 درجة مئوية وهي درجة لم تشهدها البلاد منذ عام 1942. وحسب بيان رسمي من الهيئة الكورية للأرصاد الجوي فقد تم تسجيل درجة حرارة تجاوزت ال41 درجة مئوية في هونغشيون في المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة الكورية وهي الدرجة الأعلى منذ بدء كوريا في رصد وتسجيل معدلات الحرارة وفق النظم والآليات الحديثة المعروفة في عام 1907. هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها معدلات الحرارة درجة الأربعين درجة مئوية منذ قبل نحو 76 عاما عندما تم رصد ذلك في مدينة ديجو. وبسبب الحرارة اللافحة والحارقة التي اجتاحت البلاد فقد أصدر رئيس الوزراء تعليمات بوقف كل الأعمال الإنشائية في أي مشروعات إنشائية حكومية وعامة خلال الفترات النهارية لمنع وقوع أي إصابات أو حوادث أو أمراض ناجمة عن ارتفاع شدة الحرارة. ومع اشتداد ارتفاع موجات الحرارة قالت الحكومة كذلك إنها سوف تبحث في أمر مراجعة التسعير الكهربائي لتخفيف الأعباء المالية على المواطن نتيجة اضطراره لتشغيل أجهزة ومعدات تكييف الهواء لأوقات طويلة. وفي مؤتمر صحفي عقده مدير عام سياسة الطاقة الصناعية في وزارة التجارة والصناعة والطاقة قال إن الوزارة ستعمل على بحث أمر تكلفة الطاقة المتزايدة من عدة جوانب من بينها تقديم خصومات مجزية على فواتير الاستهلاك في مثل هذه الحالات التي تشهد ارتفاعا شديدا في معدلات الحرارة. لكنه أوضح كذلك إن تغيير رئيسيا كبيرا في النظام الراهن المعمول به ليس واردا في المستقبل القريب.