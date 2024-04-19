انعقاد أول مباحثات رسمية بين وزيري الصناعة الكوري والياباني منذ 6 أعوام

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عقد وزيرا الصناعة الكوري الجنوبي والياباني مباحثات في العاصمة اليابانية "طوكيو" بمناسبة مرور عام على استئناف الدبلوماسية المكوكية بين قائديْ البلدين، حيث اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، اعتمادا على الثقة القائمة على تقاسم القيم الرئيسية.والتقى الوزير الكوري "آن دوك كُن" الذي يزور اليابان حاليا، مع نظيره الياباني "سايتو غين" أمس في طوكيو، حيث ناقش معه سبل متابعة ما اتفق عليه الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الياباني، وسبل التعاون المستقبلي.يشار إلى أن هذا الاجتماع بين وزيري الصناعة الكوري والياباني هو أول اجتماع رسمي بينهما منذ عام 2018.وكانت العلاقات بين كوريا واليابان قد تدهورت بشكل ملحوظ منذ شهر يوليو من عام 2019 بسبب النزاعات حول تنظيم التصدير، التي نشأت عندما احتجت اليابان على حكم محكمة كورية يطالب الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري خلال الحقبة الاستعمارية اليابانية، وبدأت في تنظيم تصدير بعض مواد أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية.وبالتزامن مع زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى اليابان في شهر مارس من العام الماضي، دخلت العلاقات الكورية اليابانية، بما في ذلك دبلوماسية القمة المكوكية، في عملية ترميم واسعة النطاق.وبعد رفع اليابان قيود التصدير، بدأ التعاون الاقتصادي بين البلدين بما في ذلك المواد وقطع الغيار، والمعدات، في التعافي على نطاق واسع.وأشاد الوزيران بحقيقة أن التعاون بين شركات البلدين يمضي بشكل مكثف من خلال دبلوماسية القمة الأكثر نشاطا بين كوريا واليابان، وقررا تشجيع التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال.وقال الوزير الكوري إن البلدين يبرزان كشريكين موثوقين، وأن المشاركة والتعاون بينهما مهمان للغاية من أجل التغلب على الأزمات العالمية المعقدة في الوقت الراهن.ومن جانبه قال الوزير الياباني إن البلدين جاران مهمان يتقاسمان القيم الأساسية ويجب أن يتعاونا في الاستجابة للتحديات المختلفة على صعيد المجتمع الدولي.وأوضح أن هناك العديد من المهام المشتركة بين البلدين، بما في ذلك الحياد الكربوني.واتفق الوزيران على ضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة الجديدة لتحقيق هدف الحياد الكربوني لعام 2050.ووافقت اليابان على التعاون مع كوريا في مجالات الحياد الكربوني والطاقة الجديدة من خلال مبادرة الطاقة الخالية من الكربون التي تروج لها كوريا.كما اتفق البلدان على إنشاء مجموعة عمل للتعاون في مجال سياسات المناخ على مستوى مدير إدارة، للتعاون في الاستجابة للوائح الكربون العالمية وإنشاء هيكل عالمي للتكنولوجيا النظيفة وتقييم المنتجات. وقررا تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين النظيف والأمونيا، وتحديد خطط للتعاون من خلال حوار تعاون الهيدروجين على مستوى مدير.وبالإضافة إلى ذلك، اتفقا على التعاون في استقرار سلاسل التوريد كمهمة مشتركة تواجه البلدين، وتشغيل نظام حواري لتبادل المعلومات.وقال الوزير الياباني إن بلاده سوف تدعم كوريا في استضافتها للاجتماع الوزاري الاقتصادي والتجاري الثالث عشر بين كوريا واليابان والصين، والذي يتم التباحث بشأنه بين الدول الثلاث هذا العام.كما اتفقا على التعاون في القضايا المتعلقة بالاجتماع الوزاري الثلاثي للصناعة والتجارة المقرر عقده في النصف الأول من هذا العام.