أسعار المواد الغذائية في كوريا تتجاوز متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

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تجاوز معدل التضخم في المنتجات الغذائية في كوريا الجنوبية متوسط الأسعار في الاقتصادات الكبرى للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.ووفقا لبيانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأحد، ارتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في كوريا الجنوبية بنسبة 6.95% خلال شهر فبراير الاضي، وهو أعلى بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 5.32%.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عامين وثلاثة أشهر التي يتجاوز فيها المعدل في كوريا متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحديدا منذ نوفمبر 2021، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة. وكان صعود الأسعار في كوريا أكثر حدة من صعود الأسعار في الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ومن بين 35 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي توافرت بياناتها عن معدلات الأسعار، كان معدل كوريا الجنوبية هو الأكبر بعد تركيا بنسبة 71.12% وأيسلندا بنسبة 7.52% في شهر فبراير. وارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث قفز متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أكثر من 16% في نوفمبر من ذلك العام.ومع ذلك، تباطأ متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسرعة إلى 9.52% في يوليو من العام الماضي، وانخفض إلى نطاق 5% في فبراير. وفي المقابل، شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا في المعدل إلى 3.81% في يوليو من العام الماضي، ثم انتعاشا إلى نطاق 5 إلى 7% بعد أكتوبر من العام الماضي، لتتجاوز متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فبراير.