أكثر 5 أطعمة تخفّف الإحساس بالعطش

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لا يمكن أن يمر اليوم دون أن نتناول الماء، حيث إن أجسامنا في حاجة إليه دائما. ولكن الماء ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، وهو ما يجعل بعض الناس لا يفضلون تناوله عند العطش، ويتناولون بدلا من الماء عصائر محلاة بالسكر ومشروبات غازية مختلفة، لكن تلك المشروبات لا تعوّض ما يحتاجه الجسم من الماء. وأيضا إذا قلّت نسبة الرطوبة في الجسم، فإن ذلك يمكن أن يتسبّب بسهولة في الإصابة بالتهاب الحلق ويضر بالبشرة. إذن، ما هي الأطعمة التي تخفّف من الإحساس بالعطش بفعالية خلال فصل الصيف الحار؟

أولا: ماء الليمون: يعد ماء الليمون أفضل حل للعطش، حيث ينصح الخبراء بإضافة بعض شرائح الليمون أو البرتقال أو أوراق النعناع إلى المياه والشاي غير المحلى بالسكر خلال الصيف، حتى نتمكن من مقاومة الشعور بالعطش.

ثانيا: الشاي الأخضر: لا يوفّر الشاي الأخضر الماء للجسم فحسب، بل هو فعال في النظم الغذائية، حيث يمنع امتصاص الدهون في الجسم ويزيد من استخدام الطاقة. ومع ذلك، بما أن الشاي الأخضر يعتبر طعامًا باردًا ، فيجب عدم الإفراط في تناوله.

ثالثا: شاي النعناع: يحتوي النعناع على مادة المنثول المنعشة والتي يمكنها تخفيف العطش بمجرد تناولها. ويعتبر شاي النعناع فعالا في تخفيض درجة حرارة الجسم إذا كنا نشعر بسخونة، كما يسخّن الجسم عندما يكون باردا، ولذلك من المفيد تناوله في جميع الفصول الأربعة.

رابعا: عصير البطيخ: والبطيخ يعتبر أكثر الفواكه تفضيلا خلال الصيف، وهو غني بفيتامين " " A وفيتامين "" C . ويتكون البطيخ من الماء بنسبة 90% كعنصر أساسي، مما يجعل عصير البطيخ منعشا جدا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المكونات الرئيسية الموجودة في البطيخ مثل السيترولين والليكوبين تعتبر مدرة للبول، مما يساعد على التخلص من نفايات الجسم، وبالإضافة إلى ذلك، فإن للبطيخ تأثيرا مضادا للأكسدة ويمنع الشيخوخة.

خامسا: عصير الخضروات: بدلا من شرب المشروبات المحلاة، يِنصح خبراء التغذية بتناول عصير الخضروات في فصل الصيف. فإلى جانب دوره في إطفاء شدة العطش، يوجد دور مهم لعصير الخضروات في التخلص من السموم. ويمكننا تحضير هذا العصير اللذيذ باستخدام الجزر والخيار والشمندر السكري وغيرها.

الجو حار جدا بشكل استثنائي في صيف هذا العام. وأنصحكم بعدم شرب الكثير من الماء البارد فجأة عندما تشعرون بالعطش، لأن ذلك يمكن أن يسبب ألما في البطن، كما أنه غير جيد لصحة الحلق. وبدلا من ذلك، أدعوكم لتجربة هذه العصائر وأنواع الشاي على مدار اليوم، مع شرب كميات وفيرة من الماء أيضا على فترات متقطعة.