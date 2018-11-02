عدد الطلبات المسبقة لألبوم إكسو الجديد يتخطى 1.1 مليون نسخة

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تخطى عدد الطلبات المسبقة لألبوم فرقة "إكسو" الجديد الخامس الكامل بعنوان " تيمبو" 1.1 مليون نسخة، حيث تم الكشف عن هذا الألبوم يوم الثاني من نوفمبر الجاري,

وقد عادت "إكسو" بألبومها الجديد يوم الجمعة الماضي بعد غياب طال لأكثر من عام منذ أن أصدرت ألبومها السابق بعوان "الحرب" في شهر يوليو من العام الماضي.

وفور الكشف عنه، تصدر الألبوم الجديد لفرقة "إكسو" قوائم الأغاني الكورية وقوائم آيتيونز العالمية في 47 دولة، بما فيها المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.