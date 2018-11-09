



تم افتتاح مؤتمر الكتاب العالميين في مدينة "كيونغ جو" التي تعرف بأنها مركز التاريخ الكوري. جاء هذا المؤتمر للمرة الرابعة هذا العام، حيث يسلط الضوء على الأدب الكوري أو اللغة الكورية من قِبل وجهات نظر باحثين عالميين.

ويشارك في المؤتمر 51 كاتبا شهيرا وأديبا وعالما في اللغة الكورية ومتخصصا من 10 دول، وهي ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وكندا وغيرها، وتوجد الجزائر من بين الدول العربية.

وفي حفل الافتتاح، تم تقديم عروض بواسطة فرق الموسيقى الكورية التقليدية. ومن بين الحضور، جذب اهتمامي بوجه خاص عالم من ألمانيا، ظل يدرس اللغة الكورية لمدة 46 سنة. وأعتقد أنه يتحدث اللغة الكورية بطلاقة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر في الذكرى المائة على اندلاع الحملات الوطنية لاستقلال البلاد من الاستعمار الياباني، ولذلك تتركز بعض برامجه على التعبير عن الهوية القومية عبر الأدب. في هذا الوقت الذي تجتذب اللغة والثقافة الكورية اهتمام شعوب العالم، وفي مقدمتها الغناء الكوري، فإن المحاضرة التي ستلقيها الشاعرة الكورية "شين تال جا" بعنوان "إحياء الأبجدية الكورية مجددا وتسليط الضوء عليها"، ستكون مناسبة.