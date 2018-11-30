أول مستشفى ربحي في كوريا

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سمحت إدارة مقاطعة جيجو بافتتاح أول مستشفى ربحي في البلاد مما سيشعل الجدل حول المستشفيات الربحية. وتعني المستشفيات الربحية المستشفيات التي يتم إنشاؤها لتحقيق أرباح باستخدام أموال الشركات أو المستثمرين المدنيين.

ويسمح قانون الطب الحالي في كوريا للأطباء أو الأجهزة غير الربحية فقط بإنشاء وإدارة المستشفيات. وتضم الأجهزة غير الربحية الحكومات المحلية والمؤسسات التعليمية والطبية. وفي الوقت الحالي تعتبر جميع المستشفيات في كوريا مستشفيات غير ربحية، ولكن سيتم السماح بتشغيل المستشفيات الربحية في جزيرة جيجو والمناطق التجارية الحرة فقط بشرط موافقة الحكومة المركزية والحكومات المحلية.

وقد فاز مستشفى "نوك جي" في جزيرة جيجو الذي حصل على الموافقة على افتتاحه بالموافقة من قبل وزارة الصحة والرفاهية في عام 2015.

ويرجع السبب في الجدل حول السماح بإنشاء مستشفيات ربحية إلى القلق من تركيزها على تحقيق الأرباح فقط في النهاية.

ويدعي المعارضون أن المستشفيات الربحية تحطم قاعدة النظام الطبي الكوري الذي يتركز على نظام التأمين الصحي، لأن المستشفيات الربحية التي لا يطبق عليها نظام التأمين الصحي ستركز كل جهودها على تحقيق الأرباح فقط، مما سيزيد من أعباء التكاليف الطبية على الشعب في النهاية. وتعترض حكومة الرئيس "مون جيه إين" على السماح بالمستشفيات الربحية وتتخذ نقابات العمال في مجال الصحة العامة والطب واتحاد الأطباء نفس الموقف.

أما مؤيدو المستشفيات الربحية فيشيرون إلى المبادئ الاقتصادية، ويقولون إن المنافسة ستسفر عن تقدم صناعة الطب وتفعيل الاقتصاد، إلى جانب إيجاد الكثير من فرص العمل. كما يرون أن إنشاء القليل من المستشفيات الربحية لن يزعزع نظام التأمين الصحي القائم، ويؤكدون على أن الناس يمكنها اختيار الخدمات الطبية التي يرونها مناسبة لهم.

من جانبها أوضحت إدارة جزيرة جيجو أنها سمحت بافتتاح مستشفى "نوك جي" من أجل تفعيل الاقتصاد وإعادة الطفرة لصناعة السياحة وتعزيز المصداقية الإدارية بين المستثمرين الأجانب. أما وزارة الصحة فقالت إنها لن توافق على المزيد من المستشفيات الربحية مستقبلا.