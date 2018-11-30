



تم افتتاح معرض بعنوان "بيونغ يانغ تأتيكم هنا" الذي يُقام بالتعاون بين الكوريتين. وتُعرض في هذا المعرض 108 صورة التقطها العديد من المصورون، ومن بينهم مصور كوري شمالي، وصحفي كوري يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر هذا المعرض فرصة جيدة لفهم الأنكاط المختلفة والمتنوعة لحياة المواطنين في كوريا الشمالية وثقافتهم. في الوقت الذي بدأت الكوريتان في التواصل على مستوى الحكومة، بينما لا تزال الزيارات المدنية ممنوعة ومحدودة.

كما يعتبر هذا المعرض الأول من نوعه كبداية للتوحيد والمصالحة بين الكوريتين. ومن خلال المعرض، يستطيع مواطنو كوريا الجنوبية معرفة مدى تطور وتغير عاصمة كوريا الشمالية.