تعديلات في صفوف المسؤولين في المكتب الرئاسي

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أقال الرئيس يوم الثلاثاء الماضي كبير مساعديه إيم جونغ سوك، وعين بدلًا منه السفير الكوري الجنوبي الحالي لدى الصين نوه يونغ مين.

وعقد إيم مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الثلاثاء الماضي، أعلن فيه عن قرارات الرئيس مون بتغيير عدد من مساعديه، حيث تم أيضًا إقالة مستشاره الصحفي يون يونغ تشان، وعين بدلًا منه الصحفي الإذاعي السابق يون دو هان.

وقال إيم إنه سيكون من الصعب على إدارة الرئيس مون جيه إين أن تلبي توقعات الشعب الكوري، ومع ذلك فقد أضاف أن تصميم الرئيس وعزمه لم يتغير في الأشهر العشرين الماضية. وطلب من الشعب الكوري أن يدعم الرئيس في جهوده للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة.

يُذكر أن نوه قبل توليه منصب السفير في الصين، كان نائبًا برلمانيا لثلاث دورات. وخلال الانتخابات الرئاسية في عام 2012، عمل نوه في فريق الرئيس مون، وفي عام 2017، ترأس مقر الحملة الرئاسية الانتخابية.

ويأتي هذا التعديل وسط انتقادات وجهت إلى المكتب الرئاسي بسبب الجدل الدائر حول مزاعم تجسس مسؤولي الشؤون المدنية في المكتب الرئاسي على المدنيين.

ومن المتوقع أيضًا أن يقوم الرئيس بتعديل وزاري قبل أو بعد عيد رأس السنة القمرية، في أوائل فبراير القادم، قبيل بداية العام الثالث من فترة ولايته التي تستمر لمدة 5 سنوات.